Tokat'ta Heyelan Nedeniyle Karayolu Kapandı (2) (Yeniden)
1 saat önce
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYORNiksar ile Reşadiye arasındaki Çakmak köyü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan D-100 karayolunda iş makineleriyle çalışma başlatıldı.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Niksar ile Reşadiye arasındaki Çakmak köyü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan D-100 karayolunda iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Toprak ve kaya parçalarınının kısa sürede kaldırılarak, yolun yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba harcanıyor. Bu yolu kullanan araçlar ise Tokat-Niksar karayoluna yönlendirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:22 Kaynak: DHA
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