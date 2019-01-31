Tokat'ta Heyelan Nedeniyle Karayolu Kapandı (2) (Yeniden)

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYORNiksar ile Reşadiye arasındaki Çakmak köyü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan D-100 karayolunda iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR



Niksar ile Reşadiye arasındaki Çakmak köyü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan D-100 karayolunda iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Toprak ve kaya parçalarınının kısa sürede kaldırılarak, yolun yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba harcanıyor. Bu yolu kullanan araçlar ise Tokat-Niksar karayoluna yönlendirildi.

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