Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Heyelan Nedeniyle Karayolu Kapandı (2) (Yeniden)

Tokat'ta Heyelan Nedeniyle Karayolu Kapandı (2) (Yeniden)

1 saat önce

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYORNiksar ile Reşadiye arasındaki Çakmak köyü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan D-100 karayolunda iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Tokat'ta Heyelan Nedeniyle Karayolu Kapandı (2) (Yeniden), System.String[]
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Niksar ile Reşadiye arasındaki Çakmak köyü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan D-100 karayolunda iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Toprak ve kaya parçalarınının kısa sürede kaldırılarak, yolun yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba harcanıyor. Bu yolu kullanan araçlar ise Tokat-Niksar karayoluna yönlendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:22 Kaynak: DHA

Tokat, Reşadiye, Güncel
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