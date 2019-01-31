Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Heyelan Nedeniyle Karayolu Kapandı (3) (Gündüz Görüntüleri)

Tokat'ta Heyelan Nedeniyle Karayolu Kapandı (3) (Gündüz Görüntüleri)

50 dakika önce

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYORNiksar ile Reşadiye arasındaki Çakmak köyü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan D-100 karayolunda iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Tokat'ta Heyelan Nedeniyle Karayolu Kapandı (3) (Gündüz Görüntüleri), System.String[]
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Niksar ile Reşadiye arasındaki Çakmak köyü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan D-100 karayolunda iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Toprak ve kaya parçalarınının kısa sürede kaldırılarak, yolun yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba harcanıyor. Bu yolu kullanan araçlar ise Tokat-Niksar karayoluna yönlendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:32 Kaynak: DHA

Tokat, Reşadiye, Güncel
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