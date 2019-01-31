Tokat'ta Heyelan Nedeniyle Karayolu Kapandı (3) (Gündüz Görüntüleri)
50 dakika önce
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYORNiksar ile Reşadiye arasındaki Çakmak köyü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan D-100 karayolunda iş makineleriyle çalışma başlatıldı.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR Niksar
ile Reşadiye
arasındaki Çakmak köyü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan D-100 karayolunda iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Toprak ve kaya parçalarınının kısa sürede kaldırılarak, yolun yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba harcanıyor. Bu yolu kullanan araçlar ise Tokat-Niksar karayoluna yönlendirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:32 Kaynak: DHA
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