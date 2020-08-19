Tokat'ta hijyene dikkat çekmek isteyen kadın çeşmelere el sabunu bıraktı - Son Dakika

Tokat'ta Kovid-10 salgını nedeniyle hijyene dikkat çekmek isteyen kadın, çeşmelere sıvı el sabunu bıraktı.

Kentte bir kamu kurumunda çalışan Fatma Esin Tuna, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede el hijyenine dikkat çekmek istedi.

Bu amaçla kent merkezindeki çeşmelerin yanına sıvı el sabunu bırakan Tuna, "El temizliği çok önemli, virüsün yayılmasını durdurmak da insanların elinde. Çeşmelerin çoğu, hayırsever vatandaşlar tarafından sokakta yürürken susayan insanların susuzluklarını gidermeleri için yapılmış ama öyle bir andayız ki, susuzluk kadar önemli olan el temizliği gereksinimi var. Bir hayır da biz yapıyoruz, tüm hayrat çeşmelerini sabunlarla donatıyoruz, sabunsuz çeşme kalmasın, sabunlanmayan el kalmasın." diye konuştu.

Tüm gönüllüleri çeşmelere sabun bırakmaya davet eden Tuna, bitmiş sabunların da duyarlı kişiler tarafından fark edilerek yenilenmesini diledi.