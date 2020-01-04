Tokat'ta, hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta, hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Tokat'ta, hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Tokat'ta, hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandıTOKAT'ın Zile ilçesinde, girdikleri 8 evden çok sayıda eşya çaldıkları ileri sürülen hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

Tokat'ta, hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

TOKAT'ın Zile ilçesinde, girdikleri 8 evden çok sayıda eşya çaldıkları ileri sürülen hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

Zile ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri son günlerde ilçe merkezinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, istihbari çalışmalar ve çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından hırsızlık olaylarının şüphelilerinin G.Ş., M.A. ve A.K. olduklarını tespit etti. Şüphelilerin en son Yunus Emre Mahallesi Şeyhzade Sokak üzerinde hırsızlık amaçlı girmiş oldukları evden kaçtıkları belirlenince harekete geçildi. Şüphelilerin ilçe dışına kaçma ihtimaline karşı giriş ve çıkışlar kapatıldı. Şüpheliler, Mustafa Yücel Özbilgin Caddesi üzerinde hırsızlık olaylarında kullandıkları ileri sürülen park halindeki otomobilde yakalandı. Otomobilde yapılan aramada hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 2 tornavida, eldiven bulundu. Ayrıca 8 ayrı ikametten çalındığı tespit edilen 2 altın yüzük, 2 kol saati, 9 paket çay, 3 kutu şeker, bakır kazanlar, 1 elektrikli yuvarlak testere, 1 elektrikli süpürge, 1 spiral makinesi, 1 elektrikli düz testere, 1 makaralı elektrik kablosu ve 1 anahtar takımı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Zile Kapalı Cezaevine gönderildi.

Tokat'ta, hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Tokat, Zile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak
Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika Haberleri
22:57 SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına yapılan şehit... - Son Dakika
22:55 Senegal Cumhurbaşkanı elinde süpürgeyle sokak temizledi - Son Dakika
22:54 Lenfoma hastası Azra'dan vicdan çağrısı - Son Dakika
22:54 Savaşmayınca öldürülen Yunan askerler anıldı - Son Dakika
22:53 Cilvegözü'nden, İdlib'e konteyner sevkiyatı - Son Dakika
21:36 Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - Son Dakika
21:25 Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 23:01:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat'ta, hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]