Tokat'ta İdlib şehidi toprağa verildi - Son Dakika
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Tokat'ta İdlib şehidi toprağa verildi

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde, hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın (30) cenazesi Tokat'ta toprağa verildi.

Tokat'ta İdlib şehidi toprağa verildi, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde, hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın (30) cenazesi Tokat'ta toprağa verildi.


Hatay'da düzenlenen askeri törenin ardından askeri uçakla Tokat'a getirilen Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenazesi Devlet Hastanesi morgundan alınarak son yolculuğuna uğurlanmak üzere köyüne getirildi. Tokat Merkez ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki Uğrak köyünde düzenlenen cenaze merasimine askeri ve mülkü erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. 33 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenazesi öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında köy mezarlığında toprağa verildi.


10 kardeşin en küçüğüydü


Babasını 10 yaşındayken kaybeden Akın, 5 yıldır asker olarak görev yapıyordu. Son olarak bir ay önce köyüne gelen Akın, annesi Raziye Akın, oğlu Recep Akın'la birlikte köyde yaşıyordu. - TOKAT

İdlib, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:35 Kaynak: İHA
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