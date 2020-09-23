Tokat'ta iki aile arasında kavga: 8 yaralı - Son Dakika

TOKAT'ta iki aile arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Kavga, polisin müdahalesiyle sona ererken, iki aile bireyleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede çevik kuvvet ve özel hareket polisleri görevlendirildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Oğulbey Mahallesi'nde meydana geldi. Ertekin ve Çelikel aileleri arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Sopa, bıçak ve tabancanın da kullanıldığı kavgada her iki aileden toplam 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi. Gerginliğin devam ettiği mahallede iki aile bireyleri arasında yeni bir kavga yaşanmaması için olay yerinde çevik kuvvet ve özel hareket polisleri görevlendirildi.