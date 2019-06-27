Son Dakika Haberleri: Tokat'ta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Tokat'ta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

35 dakika önce

Tokat'ın Niksar ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Tokat'ın Niksar ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tokat-Niksar kara yolu Haydarbey köyü yakınlarında Bekir Özdemir'in (37) idaresindeki 60 HF 696 plakalı hafif ticari araç ile Yusuf Bayram'ın (55) kullandığı 60 KF 036 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada sürücü Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü Bayram ile araçlarda bulunan Osman Özdemir ve Ayten Bayram yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:43 Kaynak: AA
Yusuf Bayram, Niksar, Tokat, Güncel
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