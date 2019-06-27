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Tokat'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

49 dakika önce

Tokat'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralıTOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Niksar-Tokat Yolu Boğazbaşı mevkiinde meydana gelen kazada, Tokat istikametine seyir halinde olan B.Ö idaresindeki 60 HF 696 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Y.B idaresindeki 60 KF 036 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden B.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücü Y.B ile iki araçta yolcu olarak bulunan A.B. ve O.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından hayatını kaybeden B.Ö.'nün cenazesi Niksar devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan bir süre çift yönlü olarak araç trafiğine kapanan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Tokat'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:08 Kaynak: İHA
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