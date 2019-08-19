Son Dakika Haberleri: Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavga
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Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavga

19 dakika önce

Tokat'ın Turhal ilçesindeki iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 24 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavga, System.String[]
Tokat'ın Turhal ilçesindeki iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 24 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerinde dün iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıkan ve büyüyen kavgayla ilgili ilçeye il merkezinden ve jandarmadan takviye güçler geldiğini, kavganın yatıştırıldığını hatırlattı.
Kavgada yaralanan 4 kişinin tedavilerinin sürdüğünü belirten Üçer, "Yaralılarımızın tedavileri hastanede devam ediyor. Şu anda hayati tehlikesi olan yaralımız yok. Olayın ardından polis ekipleri çalışma yaptı. Olayla ilgili 24 kişi gözaltına alındı. İlçemizde durum sakin." diye konuştu.
Bu arada ilçede bazı bölgelerde çevik kuvvet polisleri bekletiliyor.
Süheyl Üçer, Turhal, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:44 Kaynak: AA
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