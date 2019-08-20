Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavga
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Tokat'ın Turhal ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 24 kişiden 19'u adliyeye sevk edildi.
Tokat Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:42 Kaynak: AA
'ın Turhal
ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 24 kişiden 19'u adliyeye sevk edildi.
İlçede önceki gün Hamam Mahallesi'nde, aralarında alacak verecek nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan ve büyüyen kavga sonrası gözaltına alınan 24 kişiden 19'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 19 kişi, adliyeye sevk edildi.
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