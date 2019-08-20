Son Dakika Haberleri: Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavga
Son Dakika Güncel Haber

Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavga

2 saat önce

Tokat'ın Turhal ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 24 kişiden 19'u adliyeye sevk edildi.

Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavga, System.String[]
Tokat'ın Turhal ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 24 kişiden 19'u adliyeye sevk edildi.
İlçede önceki gün Hamam Mahallesi'nde, aralarında alacak verecek nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan ve büyüyen kavga sonrası gözaltına alınan 24 kişiden 19'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 19 kişi, adliyeye sevk edildi.
Turhal, kavga, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ÇAYKUR, kuru çay fiyatına yüzde 15 daha zam yaptı
Bazı ev sahipleri ve müteahhitler faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar İzmir diye paylaştılar, Batman çıktı! Yanmış kuş fotoğrafı sosyal medyada gündem yarattı İzmir'deki yangın için çağrı yapan Haluk Levent'e Tunç Soyer ve Halil Sezai'den destek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 12:50:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavga
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]