Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavga
15 dakika önce
Tokat'ın Turhal ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 24 kişiden 7'si tutuklandı.
Tokat Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:14 Kaynak: AA
'ın Turhal
ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 24 kişiden 7'si tutuklandı.
İlçede iki gün önce Hamam Mahallesi'nde, aralarında alacak verecek nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan ve büyüyen kavga sonrası gözaltına alınan ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 24 kişi hakim karşısına çıktı.
Zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 17'si serbest bırakıldı, 7'si tutuklandı.
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