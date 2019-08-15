Tokat'ta iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
1 saat önce
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tokat Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:57 Kaynak: AA
'ın Reşadiye
ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eyüp
E. idaresindeki (22) 60 AAV 038 plakalı kamyonet, ilçe girişinde İbrahim Tırıs (38) yönetimindeki 28 NK 473 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücü Tırıs ile Adem Ergin (16) ve Mertcan Özçelik (12) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Sürücülerden Eyüp E, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Akşener'in TBMM'deki konuşmalarını yazan isimden "Barış süreci" istifası İBB'den, kasa kasa domatesi çöpe atan pazarcılarla ilgili açıklama: Cezası kesilmiştir Sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz serbest bırakıldı HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı PKK/KCK operasyonunda tutuklandı