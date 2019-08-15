Son Dakika Haberleri: Tokat'ta iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Tokat'ta iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

1 saat önce

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eyüp E. idaresindeki (22) 60 AAV 038 plakalı kamyonet, ilçe girişinde İbrahim Tırıs (38) yönetimindeki 28 NK 473 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücü Tırıs ile Adem Ergin (16) ve Mertcan Özçelik (12) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücülerden Eyüp E, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Reşadiye, Tokat, Eyüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akşener'in TBMM'deki konuşmalarını yazan isimden "Barış süreci" istifası
İBB'den, kasa kasa domatesi çöpe atan pazarcılarla ilgili açıklama: Cezası kesilmiştir Sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz serbest bırakıldı HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı PKK/KCK operasyonunda tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 18:38:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]