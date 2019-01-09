Tokat'ta İki Katlı Ahşap Ev Çöktü
1 saat önce
Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki katlı ahşap evin çökmesi sonucu alt katında bulunan büyükbaş hayvanlardan ikisi telef oldu.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki katlı ahşap evin çökmesi sonucu alt katında bulunan büyükbaş hayvanlardan ikisi telef oldu.
Karayaka beldesinde Musa Başara'ya (70) ait iki katlı ahşap ev çöktü. Evde bulunanlar çökme sırasında dışarı çıkmayı başardı.
Alt kattaki 15 büyükbaş hayvandan 13'ü de dışarı çıkarılırken iki büyükbaş hayvan molozların altında kalarak telef oldu.
Olayın ardından binanın ayakta kalan kısımları da tehlike oluşturduğu için ekipler tarafından yıkıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:44 Kaynak: AA
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