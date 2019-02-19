Tokat'ta İki Katlı Çiftlik Evi Alev Alev Yandı

TOKAT'ta iki katlı çiftlik evi, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

TOKAT'ta iki katlı çiftlik evi, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.



Çamağzı köyü yakınında avukat Süleyman Kaya'ya ait iki katlı çiftlik evinde, dün gece saatlerinde yangın çıktı. İçinde kimsenin bulunmadığı evden yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü.



Evin kullanılmaz hale geldiği yangının elektrik kontağından çıktığı saptandı.



- Tokat

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