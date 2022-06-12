Yollarda sellerin oluştuğu, etrafın beyaza büründüğü anlar ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkeze bağlı Avlunlar ve Efeköy köylerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Kaynak: AA

Avlunlar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta iki köyde etkili olan dolu ekili alanlara zarar verdi - Son Dakika

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