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Tokat'ta iki otomobil çapıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Tokat'ta iki otomobil çapıştı: 3 yaralı

29.09.2021 09:32
Tokat'ta iki otomobil çapıştı: 3 yaralı, System.String[]

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat - Sivas kara yolu Artova yol ayrımında meydana geldi. S.K (31) idaresindeki 60 ABR 993 plakalı Ford Focus marka otomobilin sürücüsü ana yola çıkan bir araca çarpmamak için direksiyonunu kırarak manevra yaptı. Aracın arkasından geçen otomobil ana yola çıkmaya hazırlanan E.D idaresindeki 60 ABF 426 plakalı Renault Megane marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile her iki araç hurdaya döndü. Kazada 2'si kadın 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Olay yerinde jandarma ve polis ekipleri inceleme başlattı. - TOKAT

Tokat'ta iki otomobil çapıştı: 3 yaralı
Tokat'ta iki otomobil çapıştı: 3 yaralı
Tokat'ta iki otomobil çapıştı: 3 yaralı
Tokat'ta iki otomobil çapıştı: 3 yaralı
Tokat'ta iki otomobil çapıştı: 3 yaralı

Otomobil, Tokat, Sivas, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta iki otomobil çapıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta iki otomobil çapıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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