Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Behzat Deresi Parakende Mahallesi kavşağında, A.T. yönetimindeki 55 AD 897 plakalı otomobil ile A.E'nin kullandığı 60 VB 373 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerle birlikte araçlardaki toplam 11 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İki erkek tarafından cinsel istismara uğrayan kız çocuğu hayatına son verdi!

Tatile gitmeyen İstanbullular tarihi ve turistik mekanlara akın etti! Kalabalık caddelere taştı

Milli Savunma Bakanlığından generallere hakarete suç duyurusu

Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 61 ölü, 429 yaralı