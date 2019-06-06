Son Dakika Haberleri: Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı
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Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı

4 dakika önce

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı, System.String[]
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Behzat Deresi Parakende Mahallesi kavşağında, A.T. yönetimindeki 55 AD 897 plakalı otomobil ile A.E'nin kullandığı 60 VB 373 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücülerle birlikte araçlardaki toplam 11 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:02 Kaynak: AA
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