Son Dakika Haberleri: Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 7 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 7 yaralı

28 dakika önce

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 7 yaralıTOKAT - Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 7 yaralı
TOKAT - Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Parekende Mahallesi Behzat Deresi üzerindeki köprüden karşı yöne geçmek isteyen A. T. idaresindeki 55 AD 897 plakalı otomobil ile diğer yönden gelen A.E. idaresindeki 60 VB 373 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçta bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servilerine sevk edildi. Trafik ekiplerinin çalışmasını ardından araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 7 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:25 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Siirt'te akılalmaz kaza! Uçuruma giden otomobilden son anda atladı Antalya'da zincirleme kaza: 3'ü çocuk, 10 yaralı Devletten ihtiyaç sahiplerine 16 farklı karşılıksız ödeme! Sülfürik asit yüklü tanker devrildi, kimyasal madde yola aktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 16:53:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]