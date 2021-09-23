Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
23.09.2021 14:08
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Yeşilyurt kara yolu Damlalı Köyü mevkiinde meydana geldi. Tokat'tan Yeşilyurt ilçesi istikametine seyir halinde olan E.G (32) idaresindeki 58 BP 752 plakalı Honda marka otomobil karşı yönden gelen M.D (27) idaresindeki 60 AG 211 plaka Renault Megane otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile tarlaya uçan otomobil devrildi. Kazada tarlaya uçan otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisi ile diğer otomobilde bulunan 2 çocukta hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Yeşilyurt Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT
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