Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

15.07.2022 00:32
Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Tokat'ın Zile ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Kislik Mahallesi Terzi Köyü yolunda meydana geldi. B.B idaresindeki Tofaş marka otomobil, M.C. idaresindeki Fiat marka otomobile çarparak altına girdi. Çarpmanın etkisi ile Tofaş marka otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi ile diğer otomobilin sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Zile Devlet Hastanesine sevk edildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Tofaş, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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