Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
30 dakika önce
Tokat'ın Turhal ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:15 Kaynak: AA
'ın Turhal
ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Emrah
Çağlar idaresindeki 60 TL 014 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Selçuk
Paray'ın (34) kullandığı 60 AAK 856 plakalı otomobille Turhal Tokat kara yolu Çaylı
köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücülerle otomobillerde bulunan Serap Paray (32), Buse Paray (12) ve Murat Şen
(40) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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