Son Dakika Haberleri: Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

30 dakika önce

Tokat'ın Turhal ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Emrah Çağlar idaresindeki 60 TL 014 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Selçuk Paray'ın (34) kullandığı 60 AAK 856 plakalı otomobille Turhal Tokat kara yolu Çaylı köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücülerle otomobillerde bulunan Serap Paray (32), Buse Paray (12) ve Murat Şen (40) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:15 Kaynak: AA
Emrah, Turhal, Tokat, Güncel
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