Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Alaattin Demir (52), Fevzi Çınar (64), Salih Erarslan (26) ve Umut Erarslan (33) yaralandı.

Mustafa Çınar (32) idaresindeki 60 KB 220 plakalı otomobil ile İsmail Yılmaz (46) yönetimindeki 60 T 0830 plakalı otomobil, İverönü köyü yakınlarında çarpıştı.

Tokat 'ın Erbaa ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Son Dakika › 3. Sayfa › Tokat'ta çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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