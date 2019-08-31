Son Dakika Haberleri: Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

45 dakika önce

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Sulusaray- Yeşilyurt kara yolu Çırdak Mahallesi yakınlarında S. H. (55) idaresindeki W90561G yabancı plakalı otomobil ile Y. A. (36) idaresindeki 66 LG 316 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobil şarampole devrilirken, diğer otomobilde yol kenarına savruldu. Olay yerine AFAD ve Tokat Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar kurtarılarak ambulanslarla Yeşilyurt Devlet Hastanesine sevk edildi. Bazı yaralılarda yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ve Jandarma ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemleri alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Yeşilyurt, Sulusaray, Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TEM'de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Emekli maaşıyla kendine son model otomobil yaptı İstanbul'da çocuğa otobüs kullandıran şoförün ehliyetine el konuldu Eski MHP'li vekil paylaştı: Cuma namazı hutbesinde Atatürk'ün adı anılmayınca tartışma çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:42:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]