?Kaza, saat 16.00 sıralarında Tokat- Yeşilyurt kara yolu üzerinde Bedirkale köyü yakınlarında meydana geldi. Yeşilyurt ilçesinden Çamlıbel beldesi istikametindeki Hasan Sorut (22) kontrolündeki 60 ACJ 571 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yönden gelen Serkan İlhan 'ın (35) kullandığı 60 ACA 853 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücüler Sorut ve İlhan'ın yanı sıra her 2 araçta bulunan Ertuğrul İlhan (60), Kader İlhan (33), Ertuğrul İlhan (10), Yunus Emre Kaynar (16), Metin Enes Yılmaz (16) ve Nuri Can Eser (18) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarma , kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Tokat Yeşilyurt, Serkan İlhan, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

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