İki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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İki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

03.06.2022 20:27

Tokat'ta düğün konvoyundaki bir otomobilin başka bir otomobille çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Tokat'ta düğün konvoyundaki bir otomobilin başka bir otomobille çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Düğün konvoyunda bulunan E.Ç'nin kullandığı 60 DJ 340 plakalı otomobil, Tokat- Sivas kara yolunda çocuklarını askeri birliğine teslim edip dönen S.Ç. yönetimindeki 05 DR 448 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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