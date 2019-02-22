Tokat'ta İki Tarihi Eser Arasındaki Engel Kalkıyor
1 saat önce
Tokat'ta yaklaşık yüzyıldır bir birini göremeyen iki tarihi eser Taşhan ile Hatuniye Cami arasında kalan dükkanların yıkımına başlandı.
Tokat
'ta yaklaşık yüzyıldır bir birini göremeyen iki tarihi eser Taşhan ile Hatuniye Cami arasında kalan dükkanların yıkımına başlandı.
Tokat'ta tarihi Meydan Çarşısı'nın Turizm Cazibe Alanına Dönüştürülmesi Güdümlü Projesi kapsamında esnafların yeni yapılan iş yerlerine geçmesi ile birlikte ana cadde üzerindeki eski dükkanların yıkımına başlandı. Taşhan ile Hatuniye Cami arasında kalan tek katlı dükkanların yıkılması ile birlikte iki tarihi yapının önü açılarak yeni bir meydan kazandırılması hedefleniyor. Devam eden çalışmalar kapsamında ayrıca Meydan Cami arkasında bulunan Yeşilırmak İlköğretim Okulu yıkılarak yerine 4 bin metrekarelik alanın altı otopark, üstüne meydan şeklinde park yapıldı.
Yaklaşık 1 yıl önce temeli atılan 30 milyon TL'lik Meydan Projesinin ilk etabında Gaziosmanpaşa
Lisesi yanında bulunan öğrenci pansiyonu yıkılarak yerine yapılan iş yerine çarşı esnaflarının bir kısmı taşınmıştı. Projenin son etabında ise 20'ye yakın daha dükkanın yıkılarak yerine yeni iş yerleri yapılması planlanıyor. - TOKAT
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:13 Kaynak: İHA
Kılıçdaroğlu'nun "Çöp Topluyor" Diye Kürsüden Fotoğrafını Gösterdiği Kadın, İsyan Etti
Avcılar'da Ücretlerini Alamayan Temizlik İşçileri İş Bırakınca Sokaklarda Çöp Yığınları Oluştu
Tekstilin İki Devi Anlaştı, Türkiye'yi Üs Yapacaklar
Devlet Desteğiyle Kurduğu İşletmede 240 Kişi Çalışıyor