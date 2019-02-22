Son Dakika Haberleri: Tokat'ta İki Tarihi Eser Arasındaki Engel Kalkıyor

Tokat'ta İki Tarihi Eser Arasındaki Engel Kalkıyor

1 saat önce

Tokat'ta yaklaşık yüzyıldır bir birini göremeyen iki tarihi eser Taşhan ile Hatuniye Cami arasında kalan dükkanların yıkımına başlandı.

Tokat'ta İki Tarihi Eser Arasındaki Engel Kalkıyor, System.String[]
Tokat'ta yaklaşık yüzyıldır bir birini göremeyen iki tarihi eser Taşhan ile Hatuniye Cami arasında kalan dükkanların yıkımına başlandı.

Tokat'ta tarihi Meydan Çarşısı'nın Turizm Cazibe Alanına Dönüştürülmesi Güdümlü Projesi kapsamında esnafların yeni yapılan iş yerlerine geçmesi ile birlikte ana cadde üzerindeki eski dükkanların yıkımına başlandı. Taşhan ile Hatuniye Cami arasında kalan tek katlı dükkanların yıkılması ile birlikte iki tarihi yapının önü açılarak yeni bir meydan kazandırılması hedefleniyor. Devam eden çalışmalar kapsamında ayrıca Meydan Cami arkasında bulunan Yeşilırmak İlköğretim Okulu yıkılarak yerine 4 bin metrekarelik alanın altı otopark, üstüne meydan şeklinde park yapıldı.

Yaklaşık 1 yıl önce temeli atılan 30 milyon TL'lik Meydan Projesinin ilk etabında Gaziosmanpaşa Lisesi yanında bulunan öğrenci pansiyonu yıkılarak yerine yapılan iş yerine çarşı esnaflarının bir kısmı taşınmıştı. Projenin son etabında ise 20'ye yakın daha dükkanın yıkılarak yerine yeni iş yerleri yapılması planlanıyor. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:13 Kaynak: İHA

Tokat, Güncel
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