Tokat'ta "İklim değişikliği" görüşüldü - Son Dakika
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Tokat'ta "İklim değişikliği" görüşüldü

15.06.2022 16:52
Tokat'ta "İklim değişikliği" görüşüldü

Tokat'ta, "Kamu ve Sivil Toplum İşbirliği ile Belediyelerde İklim Değişikliği Hakkında Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eylem Planı Hazırlama Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

Tokat'ta, "Kamu ve Sivil Toplum İşbirliği ile Belediyelerde İklim Değişikliği Hakkında Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eylem Planı Hazırlama Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

Türkiye Belediye Başkanları Birliğinin organizasyonuyla Tokat Belediyesinin ev sahipliğinde kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya 16 il, 80 ilçe belediyesi ile sivil toplum kuruluşlarından davetliler katıldı.

Türkiye Belediye Başkanları Birliği Başkan Yardımcısı ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, tabiatın bir daha eski haline dönüştürülemeyecek ölçüde deforme edildiğini söyledi.

"Doğaya sahip çıkmak gerektiği" ifadesini cümle olarak söylemenin yetmediğini vurgulayan Eroğlu, bu konuda eylem yapılması gerektiğini belirtti.

Dünyada doğaya sahip çıkmak için birçok çalışma yapıldığını anlatan Eroğlu, "Ülkemize baktığımızda, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere son dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar da bu konuya önem verildiğini gösteriyor. En bariz örneği, 'İklim değişikliği' ifadesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın adına eklenmesi, bakanlığın adının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirilmesidir." dedi.

Şehirleri yöneten kadroların yaptıkları çalışmalarda iklim değişikliği çalıştayından çıkarak raporları önceleyen tutumda olması gerektiğini anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Biz de Tokat olarak bu konuya eğiliyoruz. Her zamankinden daha fazla önemseyerek bu konuda örnek olan illerden biri olacağız. Bu konuda bütün sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ile belediyelere yüklenen misyonun daha fazla olduğunu görüyoruz. Çünkü belediyeler, şehirlerde yapılacak çalışmalarda lokomotif görevi görüyor. Bu sebeple vatandaşlar için yapılan her çalışmada olduğu gibi doğayı koruma, tedbirler alma noktasında belediyelerin diğer kurum ve kuruluşlara göre daha özverili olması gerekiyor."

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Türkiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta 'İklim değişikliği' görüşüldü - Son Dakika

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