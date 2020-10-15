Tokat'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Tokat'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda Vali Ozan Balcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede alınan tedbirler, denetimler ile şehrin genel güvenlik ve asayişi ile ilgili konular değerlendirilerek yapılması gereken çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususlar karara bağlandı.

Balcı, halkın huzurunu, güvenliğini, esenliğini, refahını sağlamak, sağlığını korumak için sıkı şekilde denetimlerin devam ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımız devletimizin gerçek sahibi, baş tacımız. Onların sokakta, caddede, parkta, tarlada, bağda, bahçede, iş yerinde, öğrencilerimizin okulda güven ve huzur içerisinde hayatını devam ettirmesi için 24 saat birimlerimiz görev yapıyor. Vatandaşlarımız da kolluk kuvvetlerimize güven duyuyor. Tokat'ta kolluk kuvvetlerimiz çok güzel çalışmalar yürütüyor. Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Toplantıya vali yardımcıları Osman Sarı ve Remzi Oğuz Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ocak, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay ile video konferans yöntemiyle kaymakamlar katıldı.