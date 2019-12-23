Tokat'ta İl Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Tokat'ta İl Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı

7 saat önce

Tokat'ta İl Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı Vali Ozan Balcı başkanlığında yapıldı.

Tokat'ta İl Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı, System.String[]

Tokat'ta İl Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı Vali Ozan Balcı başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetleri ile faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Balcı, yaptığı açıklamada, milletin huzur ve güvenliği için çalışmalara devam edileceğini belirtti.

Özellikle okul güvenliklerine önem verilmesi gerektiğini ifade eden Balcı, "Çocukların okula sağlıklı, güvenlikli ve huzur içinde gitmesi önemli. Uyuşturucuyla mücadele konusunu çok önemsiyoruz. Dilencilik olaylarına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Fakire fukaraya sahip çıkalım. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza vakıf aracılığı ile yardım yapalım. Ancak dilencilere müsaade etmeyelim." dedi.

Üniversitede gece eğitimi alan öğrencilerin gidiş gelişlerinde gerekli her türlü güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğine dikkati çeken Balcı, "Öğrencilerimizin kendilerini güvende hissetmeleri için motorize ve yaya ekiplerimizle alanda olmalıyız. Öğrencilerimizin huzuru ve güvenliğini önemsiyoruz. Çocuklarımız bizlere emanet." diye konuştu.

Toplantıya, Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ocak, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Vali Yardımcıları Dr. Mehmet Gödekmerdan, Yüksel Ünal, kaymakamlar, İl Emniyet Müdür Vekili Musa Bozkurt, Jandarma Komutanı Murat Kınay ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Jandarma, Balcı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:02 Kaynak: AA
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