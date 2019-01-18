Son Dakika Haberleri: Tokat'ta İl Jandarma Komutanı Arıkan Karne Dağıttı

Tokat'ta İl Jandarma Komutanı Arıkan Karne Dağıttı

1 saat önce

Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, anaokulu öğrencilerine karne dağıtım törenine katıldı.

Tokat'ta İl Jandarma Komutanı Arıkan Karne Dağıttı, System.String[]
Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, anaokulu öğrencilerine karne dağıtım törenine katıldı.


Arıkan, 75. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrencilere karneleri ile çeşitli hediyeler verdi.


Albay Arıkan, çocuklarla bir süre sohbet de etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:17 Kaynak: AA

Zübeyde Hanım, Tokat, Jandarma, Güncel
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