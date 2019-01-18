Tokat'ta İl Jandarma Komutanı Arıkan Karne Dağıttı
1 saat önce
Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, anaokulu öğrencilerine karne dağıtım törenine katıldı.
Tokat
İl Jandarma
Komutanı Albay Hidayet Arıkan, anaokulu öğrencilerine karne dağıtım törenine katıldı.
Arıkan, 75. Yıl Zübeyde Hanım
Anaokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrencilere karneleri ile çeşitli hediyeler verdi.
Albay Arıkan, çocuklarla bir süre sohbet de etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:17 Kaynak: AA
Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı
Son Dakika! TSK, Terör Örgütünün Taciz Ateşi Sonrası Tel Rıfat'ı Vurdu
Aday Gösterilmeyen Belediye Başkanı'ndan Duygusal Veda: Bu Vefasızlığı Duyurmanın Başka Yolu Kalmamıştır
Kediye İşkence Yapan İş Adamı, Akıl Hastanesine Sevk Edildi