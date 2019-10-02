Son Dakika Haberleri: Tokat'ta İlber Ortaylı'ya yoğun ilgi
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Tokat'ta İlber Ortaylı'ya yoğun ilgi

1 saat önce

Tokat'ta düzenlenen kitap günleri etkinlikleri kapsamında söyleşi yapan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı yoğun ilgi gördü.

Tokat'ta İlber Ortaylı'ya yoğun ilgi, System.String[]

Tokat'ta düzenlenen kitap günleri etkinlikleri kapsamında söyleşi yapan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı yoğun ilgi gördü.


Tokat Belediyesi tarafından 3.'sü düzenlenen kitap fuarı etkinlikleri kapsamında Ünlü Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, söyleşi programına katıldı. Saatler öncesinden programın yapılacağı 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayına gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Yaklaşık bin 500 kişi kapasiteli salona giremeyen yüzlerce kişi salon dışında kaldı. Birçok genç ise ünlü profesörü sahnenin çevresinde yere oturarak, bazı öğrenciler ise sandalyelerin üzerine çıkarak izledi.


Ortaylı, Türk insanın siyasete bakış açısını kendi tespitler üzerinden yaparak değerlendirmelerde bulundu. Ortaylı, siyasi partilerin taşra teşkilatlarına merkezdeki politikacıların çok kolay hakim olabildiğini ileri sürerek, "Bu bütün partiler için geçerli bir şey. Türk insanı siyaseti sadece kahvede konuşulan boş vakit eğlencesi zannediyor. Ciddi bir olay olarak görmüyor. Oradaki oturmayı, çalışmayı veya desteklerken takip etmeyi kendine göre düşünemiyor. Bu büyük bir hastalıktır. Bu hastalıkta bu rehavetten veya bu ataletten kurtulamazsak bunun sonu çok iyi olmaz. Bazı müesseselerimiz binlerce yıllıktır ve bize özgüdür. Ordu bunların başında gelir" dedi.


Yaklaşık bir saat süren söyleşinin ardından Ortaylı'ya Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Valisi Ozan Balcı ve Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti. Ortaylı, sevenlerinin yoğun ilgisi arasında salondan güçlükle polis ve zabıta ekiplerinin yardımı ile oluşturulan koridordan çıkabildi. - TOKAT

Tokat Belediyesi, İlber Ortaylı, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:19 Kaynak: İHA
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