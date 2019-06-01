Son Dakika Haberleri: Tokat'ta ineğe çarpan araç devrildi: 3 yaralı
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Tokat'ta ineğe çarpan araç devrildi: 3 yaralı

1 saat önce

Tokat'ın Niksar ilçesinde ineğe çarpan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta ineğe çarpan araç devrildi: 3 yaralı, System.String[]
Tokat'ın Niksar ilçesinde ineğe çarpan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet Eren Yaşar'ın (25) kullandığı 34 JH 6000 plakalı hafif ticari araç, Niksar- Erbaa kara yolu Yolkonak beldesi yakınlarında yola çıkan ineğe çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, Enes (15), Arife (47) ve Selçuk Serdar (27) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, aracın çarptığı inek telef oldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:19 Kaynak: AA
Mehmet Eren, Erbaa, Niksar, Tokat, Güncel
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