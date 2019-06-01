Tokat'ta ineğe çarpan araç devrildi: 3 yaralı
1 saat önce
Tokat'ın Niksar ilçesinde ineğe çarpan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:19 Kaynak: AA
'ın Niksar
ilçesinde ineğe çarpan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Mehmet Eren
Yaşar'ın (25) kullandığı 34 JH 6000 plakalı hafif ticari araç, Niksar- Erbaa
kara yolu Yolkonak
beldesi yakınlarında yola çıkan ineğe çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, Enes (15), Arife (47) ve Selçuk
Serdar (27) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, aracın çarptığı inek telef oldu.
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