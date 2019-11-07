Son Dakika Haberleri: Tokat'ta internet bağımlığına karşı futbol turnavası
Son Dakika Güncel Tokat'ta internet bağımlığına karşı futbol turnavası

Tokat'ta internet bağımlığına karşı futbol turnavası

7 saat önce

TOKAT İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencileri cep telefonu, tablet ve internet bağımlılığından uzak tutmak amacıyla 42 mahallenin katıldığı futbol turnuvası başlattı.

Tokat'ta internet bağımlığına karşı futbol turnavası, System.String[]
TOKAT İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencileri cep telefonu, tablet ve internet bağımlılığından uzak tutmak amacıyla 42 mahallenin katıldığı futbol turnuvası başlattı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, 'Spor Tokat' projesi kapsamında, unutulmuş çocuk oyunlarını yeniden canlandırmak ve öğrencileri cep telefonu, tablet ve internet bağımlılığından uzak tutmak amacıyla 9-15 yaş arası çocukların katıldığı mahalle futbol turnuvası düzenledi. 6 Aralık'ta sona erecek futbol turnuvasına 42 takım katıldı. Uzunburun sentetik sahada oynanmaya başlayan futbol maçı turnuvasının açılışına Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, 48'nci Piyade Alay Komutanı Albay Albay Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve öğrenciler katıldı.

Proje hakkında açıklamada bulunan İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, "Eskiden bizler mahalle aralarında top oynardık. O zamanlar bir arkadaşlık grubu vardı. Şu zon zamanlarda onu kaybettiğimizi görüyoruz. Bizim çocuklarımız ellerinde cep telefonları ile oyunlar oynuyor. Bir sanal arkadaşlıkları var. Kimsenin gerçek arkadaşı yok. Hepsi internet ortamında, kimse kim olduklarını bilmiyor. Bu arkadaşları iyi niyetli mi kötü niyetli mi? Kimsenin haberi yok. Çocuklarımız farklı bir dünya. İlerisi için çok büyük bir tehlike olabilir. Çünkü ailelerin kontrolünde olan bir şey değil. Bizler de bunun önüne biraz olsun geçmek ve çocuklarımızı sokaklardaki kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve enerjilerini atacakları bir ortam sağlamak istedik" dedi.


- Tokat
Emniyet Müdürlüğü, Futbol, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum
Futbol ekonomisinde kripto para kullanımı yaygınlaşıyor Taksiciden turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm Eşinin banyoya saat görünümlü gizli kamera koyduğunu fark eden kadın, suç duyurusunda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 22:54:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta internet bağımlığına karşı futbol turnavası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]