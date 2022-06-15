Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Altun'un cesedi Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Altun, Çevreli, Almus, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta ırmakta elektrikle balık tutmaya çalışan kişi öldü - Son Dakika

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