Tokat'ta iş makinesi ile define arayanlara suçüstü: 9 gözaltı - Son Dakika

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Tokat'ta iş makinesi ile define arayanlara suçüstü: 9 gözaltı
6 saat önce
TOKAT'ta, kepçe diye tabir edilen iş makinesiyle kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:00 Kaynak: DHA
TOKAT'ta, kepçe diye tabir edilen iş makinesiyle kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Halilalan köyü Bahçecik mevkisinde tarihi eser aramak için izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldı. Hemen harekete geçen ekipler bölgede yaptıkları araştırmada, iş makinesi ile kaçak kazı yapan 9 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin iş makinesi yardımı ile yaklaşık 2 metrelik kuyu açtıkları belirlendi. Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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