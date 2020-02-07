Tokat'ta iş makinesi ile define arayanlara suçüstü: 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta iş makinesi ile define arayanlara suçüstü: 9 gözaltı - Son Dakika

Tokat'ta iş makinesi ile define arayanlara suçüstü: 9 gözaltı

6 saat önce

TOKAT'ta, kepçe diye tabir edilen iş makinesiyle kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı.

Tokat'ta iş makinesi ile define arayanlara suçüstü: 9 gözaltı, System.String[]

TOKAT'ta, kepçe diye tabir edilen iş makinesiyle kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Halilalan köyü Bahçecik mevkisinde tarihi eser aramak için izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldı. Hemen harekete geçen ekipler bölgede yaptıkları araştırmada, iş makinesi ile kaçak kazı yapan 9 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin iş makinesi yardımı ile yaklaşık 2 metrelik kuyu açtıkları belirlendi. Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğrencilere cinsel istismar iddiasına gözaltı
Son dakika: Hafter milisleri, Libya'nın dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı vurdu Babasının "Sevgilisi var" diye katlettiği Şeyma'nın cenazesinde annesinin feryadı yürek dağladı Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi

Son Dakika Haberleri
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 21:27:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat'ta iş makinesi ile define arayanlara suçüstü: 9 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]