TOKAT'TA İŞÇİ SERVİSİ PANSİYON BAHÇESİNE GİRDİ 5 YARALI - Son Dakika

TOKAT'TA İŞÇİ SERVİSİ PANSİYON BAHÇESİNE GİRDİ 5 YARALI

TOKAT'ta tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü, kız öğrenci pansiyonu bahçesine girdi.

TOKAT'ta tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü, kız öğrenci pansiyonu bahçesine girdi. Bahçede bulunan erik ağacına çarparak duran servis minibüsünde 5 kişi yaralandı. Kaza saat 22.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil işçilerini taşıyan Mehmet Çamlıbel (61) yönetimindeki 60 S 0142 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak özel bir kız öğrenci pansiyonunun bahçesine girdi. Minibüs önce bahçenin demir çitlerine ardından erik ağacına çarparak istinat duvarının kenarında durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Servis minibüsünde bulunan 10 işçiden 4'ü ve sürücü Mehmet Çamlıbel, hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Öğrenci pansiyonu güvenlik görevlisi Turan Yetiş, "İçerideydim, sesi duydum geldim. Allah'tan erik ağacı vardı, o kurtardı. Erik ağacı olmasaydı, pansiyonun içine girmişti. Öğrencilerimiz korktu" diye konuştu.

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