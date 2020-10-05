Tokat'ta işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yapan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Tokat'ta vatandaşları işe yerleştirme vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kendisini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde görevli doçent doktor olarak tanıtan bir kişinin bazı vatandaşları üniversitede işe yerleştirme vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

Doçent doktor olduğunu iddia eden R.B. ile H.N, İ.Ö. ve C.D, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheliler H.A. ve M.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zanlıların şu ana kadar çoğunluğu işe yerleştirme vaadiyle olmak üzere 63 kişiyi yaklaşık 900 bin lira dolandırdıkları belirlendi.

Polis ekiplerince 2 Ekim'de düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.