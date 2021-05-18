Tokat'ta İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi - Son Dakika

Tokat'ın Turhal ilçesinde İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için konvoy oluşturuldu.

İlçedeki sivil toplum kuruluşları öncülüğünde İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilerle dayanışma göstermek için çok sayıda kişi araçlarıyla Mimarsinan Mahallesi Akşemseddin Camisi önünde toplandı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan İHH İnsani Yardım Vakfı Turhal Temsilcisi Salih Fethi Alpat, İsrail'in ramazan ayında başlattığı ve Ramazan Bayramı'nda devam ettirdiği saldırılarda 200'den fazla Filistinlinin şehit olduğunu ve binlercesinin yaralandığını belirtti.

Alpat, "Şehit olanların 60'ı çocuk yaşta Filistinli kardeşimiz. Kundaktaki bebeklerden, sokakta oynama çağına gelmiş çocuklara, delikanlı genç kardeşlerimizden, hamile annelere kadar genç, yaşlı demeden Filistinli kardeşlerimiz şehit düşmüştür." dedi.

Birleşmiş Milletler, NATO, ABD ve Avrupa Birliği'nin İsrail'e el altından ya da açıktan destek olduğunu belirten Alpat, "Dolayısıyla bu işbirlikçi siyonist örgütlerin kahrolası saldırılarına karşı ülkemizde yer alan İncirlik ve Kürecik gibi üsleri kapatılmalı, gündemde olan Filistin'i koruma gücü bir an önce bölgeye yönlendirilmelidir." diye konuştu.

Etkinlikte, İsrail'in yaptığı saldırılarda şehit düşen Filistinliler için dua edilmesinin ardından şehir merkezinde araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar Filistin ve Türk bayraklarıyla İsrail'in saldırılarını protesto etti.