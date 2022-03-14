Tokat'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı

14.03.2022 15:43
Tokat'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yeşilyurt İlçe Halk Eğitimi Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Programda Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan sinevizyon gösteriminden sonra Yeşilyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu.

Şiir okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene, Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, daire ve kurum amirleri katıldı.

YORUMLAR
500
Yunak'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılını kutlandı Yunak'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılını kutlandı İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, Bodrum'da anıldı İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, Bodrum'da anıldı

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Yeşilyurt, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
15:35 Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ve Pete Davidson'ın mesajları ifşalandı!
15:24 Elon Musk Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okudu: Seni düelloya davet ediyorum
15:17 Araplar için yapılan şatolar 11 yıldır tamamlanamıyor!
15:14 Hasta adamı trafiğin ortasında iki kere dövdü!
15:14 Cem Yılmaz, Tıp Bayramı'nı kutlarken kullandığı sözlerle kafa karıştırdı: Doktorlar için bir şey söylemeyeceğim
15:02 Bu limuzinin adı Amerikan Rüyası! 30 metreyi aşkın: İçinde yüzme havuzu da var, helikopter pisti de, golf sahası da!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
14:56 Katliam! Mariupol'de ölen sivillerin sayısı 2500'e ulaştı, kalanlar açlık ve susuzlukla karşı karşıya
14:40 Son Dakika: Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda müjdeyi verdi! Sağlık çalışanları için 5 düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 15:50:39. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement