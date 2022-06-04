Tokat'ta istinat duvarı inşaatı sırasında lahit ve mezar taşı bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta istinat duvarı inşaatı sırasında lahit ve mezar taşı bulundu

04.06.2022 19:10
Tokat'ta istinat duvarı inşaatı sırasında lahit ve mezar taşı bulundu

Tokat'ta istinat duvarı inşaatı sırasında lahit ve mezar taşı bulundu.

Tokat'ta istinat duvarı inşaatı sırasında lahit ve mezar taşı bulundu.

Tokat Belediyesince Erenler Mahallesi'nde bir süre önce sokak sağlıklaştırma çalışması başlatıldı. İş makinesinin çalışması sırasında mezar taşına rastlanması üzerine görevliler incelemede bulundu.

Buradan 2 lahit ile 1 mezar taşı çıkarıldı. Müze Müdürlüğü yetkililerince, bulunan eserlerle ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalle sakinlerinden İbrahim Uzun, AA muhabirine, bölgede tarihi değeri olan bazı eserlerin bulunduğunu, bunların Müze Müdürlüğüne verileceğini söyledi.

Tokat'ta istinat duvarı inşaatı sırasında lahit ve mezar taşı bulundu
Tokat'ta istinat duvarı inşaatı sırasında lahit ve mezar taşı bulundu
Tokat'ta istinat duvarı inşaatı sırasında lahit ve mezar taşı bulundu
Tokat'ta istinat duvarı inşaatı sırasında lahit ve mezar taşı bulundu
Tokat'ta istinat duvarı inşaatı sırasında lahit ve mezar taşı bulundu

YORUMLAR
500
İstinat duvarı çalışmasından tarih çıktı İstinat duvarı çalışmasından tarih çıktı Tokat'ta havaların ısınmasıyla birlikte görülen yılanlar tedirgin etti Tokat'ta havaların ısınmasıyla birlikte görülen yılanlar tedirgin etti
Kaynak: AA

Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta istinat duvarı inşaatı sırasında lahit ve mezar taşı bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun 10 soruya verdiği cevapları eleştirdi: Her satırından kifayetsizlik tütüyor
18:29 Fransa'da Coco Gauff'u 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek şampiyonluğa ulaştı
17:59 Bunalıma giren 91 yaşındaki yaşlı adam evini ateşe verdikten sonra intihar etti
17:54 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz'un Serdar Dursun taklidi sosyal medyayı salladı
17:23 Ucuza hazine arazisi projesinde 32 ilde 385 arsa açık artırma ile satışa sunuldu
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asan isimlere sert sözler: Parlamentodan atılmalılar
17:06 TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi hakkında konuşan Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu hatadan dönelim
16:50 2 yaşındaki oğullarını timsah yuttu, Anne ve baba göle dalıp timsahın ağzını açmaya çalıştı
16:09 Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Kombinelere yüzde yüzün üzerinde zam gelecek
15:46 Yasak Elma'da beklenmedik ayrılık! Şevval Sam'ın diziden ayrılacağı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 19:33:48. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta istinat duvarı inşaatı sırasında lahit ve mezar taşı bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement