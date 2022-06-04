Mahalle sakinlerinden İbrahim Uzun , AA muhabirine, bölgede tarihi değeri olan bazı eserlerin bulunduğunu, bunların Müze Müdürlüğüne verileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta istinat duvarı inşaatı sırasında lahit ve mezar taşı bulundu - Son Dakika

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