İlçede bir kişinin pitbull cinsi bir köpek beslediği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Niksar İlçe Jandarma ve Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından söz konusu kişinin evinde inceleme yapıldı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta izinsiz pitbull besleyen kişi hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika

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