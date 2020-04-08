Tokat'ta izinsiz üretilen 50 bin maskeye el konuldu - Son Dakika

Tokat'ta izinsiz üretilen ve stok yapılan maskelere el konuldu, 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayan kişi ve işletmelere yönelik çalışmaları sürüyor.



Ekipler, izinsiz maske üretimi yapıldığı belirlenen kent merkezindeki 8 iş yerine operasyon düzenledi.



Operasyonlarda 50 bin maske ele geçirildi, olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.