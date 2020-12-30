Tokat'ta jandarma ekipleri 836 öğrenciye uzaktan trafik eğitimi verdi - Son Dakika

Tokat'ta jandarma ekipleri 836 öğrenciye uzaktan trafik eğitimi verdi

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, 836 öğrenciye Eğitim Bilişim Ağı (EBA) programıyla trafik eğitimi verdi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, 836 öğrenciye Eğitim Bilişim Ağı (EBA) programıyla trafik eğitimi verdi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarmanın sorumluluk alanındaki merkez ,Turhal, Zile, Erbaa, Yeşilyurt, Niksar, Reşadiye ve Almus ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilere yeni tip koronavirüs nedeniyle uzaktan trafik eğitimi verildi. Öğrencilere trafik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimlerden 836 öğrenci yararlandı.

Son Dakika

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında ceza yağdı

Selda Taş'ın katil zanlısı eşinin ifadesi ortaya çıktı: Aldatıyordu, öldürdüm

Tarihi yenilgi sonrası Antalyaspor'da kritik gelişme! Ersun Yanal istifa mı edecek?

2020 yılında Türkiye'de en çok habere konu olan iş insanı Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan oldu

Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu

Galatasaray, Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başladı

Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi

İşçisine hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç