Ormana ekilen Hint keneviri dronla tespit edildi, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ormana ekilen Hint keneviri dronla tespit edildi, 1 kişi tutuklandı

03.08.2022 15:15
Ormana ekilen Hint keneviri dronla tespit edildi, 1 kişi tutuklandı

TOKAT'ta jandarma ekipleri tarafından ormanda dron ile yapılan denetimde 193 kök Hint keneviri ele geçirildi.

TOKAT'ta jandarma ekipleri tarafından ormanda dron ile yapılan denetimde 193 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ekimi yaptığı belirlenen Cemil Özyurt, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyü kırsalında dron ile yaptığı uygulamada Cemil Özyurt'un ormanda tek başına gezdiğini gördü. Şüpheliyi takibe alan ekipler, onmana Hint keneviri ektiğini tespit etti. Bölgede operasyon yapan ekipler, 193 kök Hint keneviri ile şüphelinin ikametindeki aramada 493 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan Cemil Özyurt, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Niksar Kapalı Cezaevi'ne konuldu.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Niksar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ormana ekilen Hint keneviri dronla tespit edildi, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ormana ekilen Hint keneviri dronla tespit edildi, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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