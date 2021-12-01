TOKAT'TA JANDARMA EKİPLERİNDEN KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI - Son Dakika

TOKAT'TA JANDARMA EKİPLERİNDEN KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI

TOKAT'ta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri kış lastiği takma zorunluluğu uygulamasının başlamasıyla araçlarda denetim yaptı.

TOKAT'ta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri kış lastiği takma zorunluluğu uygulamasının başlamasıyla araçlarda denetim yaptı. Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başladı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri Tokat - Niksar karayolu üzerinde şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği denetimi yaptı. Jandarma trafik ekipleri kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur yağışı ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları sebebiyle karayolu ulaşımında yaşanabilecek olumsuz yol koşulları önlenmesi amacıyla düzenlenen denetimde durdurulan ticari araçlarda lastik kontrolü ve kış lastiklerinin diş kalınlığı ölçümleri yapıldı. Trafik kuralları ve can güvenliği konusunda sürücüleri bilgilendiren ekipler, hazırladıkları el broşürlerini dağıttı. Kurallara uymayan sürücülere 846 TL cezai işlem uygulanırken, denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

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