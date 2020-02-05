Tokat'ta "Jandarma Sihirli Günler" etkinliği

Tokat İl Jandarma Komutanlığınca çocuklar için "Jandarma Sihirli Günler" etkinliği düzenlendi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığınca çocuklar için "Jandarma Sihirli Günler" etkinliği düzenlendi. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, düzenlenen etkinlikte çocukların eğlenceli vakit geçirmelerinin amaçlandığı vurgulandı. Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programına dahil olan "Kadın ve Çocuk Kısım Amirliklerinin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi" kapsamında Tokat İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen özel donanımlı araçla çocuklar için etkinlik düzenlendi. Yarıyıl tatilinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında merkeze bağlı Semerci ve Pazar Dereköy köylerindeki çocuklara okullarda çizgi film izlettirildi. Etkinliğe katılmak isteyen engelli çocukların özel donanımlı araçla evlerinden alınarak faaliyetin gerçekleştirildiği okullara taşındığı kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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