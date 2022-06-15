Bir yakınıyla standa tekerlekli sandalyede gelen 70 yaşındaki Fatma Altın ile görevli jandarmalar ilgilendi. Görevlilerce Altınel'e bilgi verildi. Altınel de "Pika" ve "Varda"yı sevdi.

Bir alışveriş merkezinde açılan stantta jandarmanın araçlarıyla arama köpeği "Pika" ve bomba arama köpeği "Varda" da katılımcılara tanıtıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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