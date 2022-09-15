Valilikten yapılan açıklamaya göre, Reşadiye- Niksar D 100 kara yolu üzerinde sahipsiz yavru köpekler olduğu ihbarı üzerine Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Reşadiye İlçe Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Jandarma bulduğu 10 köpek yavrusunu barınağa teslim etti - Son Dakika

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