KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ YAPILDI - Son Dakika

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, kış lastiği kullanma zorunluluğunun başlaması nedeniyle araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Sürücülere kış lastiğinin önemini anlatan ekipler, el broşürü de dağıttı.

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişe mevkiinde yük ve yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı. Jandarma trafik ekipleri, kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur ve buzlanma gibi hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı düzenlenen denetimde, diş kalınlığı ölçümlerini yaptı. Trafik kuralları ve can güvenliği konusunda da sürücüleri bilgilendiren ekipler, hazırladıkları broşürleri dağıttı.