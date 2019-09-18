Son Dakika Haberleri: Tokat'ta jandarmadan tarihi eser operasyonu
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Tokat'ta jandarmadan tarihi eser operasyonu

1 saat önce

Tokat'ın Niksar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan bir adet heykel ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta jandarmadan tarihi eser operasyonu, System.String[]

Tokat'ın Niksar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan bir adet heykel ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.


Niksar ilçesinde bağlı Budaklı Köyünde jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri iki eve operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir adet tarihi eser niteliği taşıyan heykel ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin yetkili makamların kontrolünde devam ettiği belirtildi. - TOKAT

Jandarma, Niksar, Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:50 Kaynak: İHA
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